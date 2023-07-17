تنسيق الجامعات 2023.. فنون جميلة الزمالك تبدأ اختبارات القدرات وسط إقبال متوسط

بدأت اليوم كلية الفنون الجميلة بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣. الراغبين. بالالتحاق بالكلية .

وشهدت كلية الفنون الجملية بالزمالك اليوم إقبالا متوسطا من الطلاب على أداء الاختبارات وسط الأجواء الحارة التي تغطي القاهرة .

و استقبلت الكلية اليوم الطلاب باختبارات القدرات بثلاثة. لجان اختبارات لجنتين لاختبار الفنون و لجنة لاختبار العمارة .

وقد أوضحت إدارة الكلية حرصها علي توفير ما يلزم لراحة الطلاب خلال الاختبارات بداية من تنظيم عملية دخول و خروج الطلاب باللجان و تجهيز اللجان و توفير المراقبين لها و التنويه علي الطلاب بكافة الادواء التي يحتجونها خلال الاختبارات

نسيق



جدير بالذكر انه يستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

ويتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg