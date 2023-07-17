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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض، للأساتذة العاملين بالكلية.

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أوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح باب تلقى الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12/7/2023 حتى الخميس 13/7/2023، طبقاً للجدول الزمني السابق إعلانه، وحيث إنه لم يرد أي طعون، فقد ضمت القائمة النهائية للمتقدمين مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتورة سحر محمود الخضر أحمد عبد الجواد أستاذ تمريض الأطفال ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض، والدكتورة عفاف عبد العزيز عبد العزيز بصل أستاذ التمريض الباطني والجراحي وعميد الكلية، والدكتورة كريمة أحمد السيد محمد أستاذ بقسم إدارة خدمات التمريض بكلية التمريض، والدكتورة منال عبد الله سيد أحمد جاهين أستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة ورئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بالكلية.

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وأشار إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي، يوم الاثنين الموافق 17/7/2023.

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