عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2023 .. كيف تحصل على منح دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية؟ 

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق ، تنسيق الجامعات 2023 ، وتنسيق الجامعات الحكومية وتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ، بينما يبحث الكثيرون منهم عن سبل الحصول على منح دراسية بالجامعات.  

 

تنسيق الجامعات 2023 .. وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ، أن هناك بعض الاشتراطات والقواعد الخاصة بقبول الطلاب في المنح الدراسية المجانية وسبل التقديم لكافة طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023 .. وأضاف المصدر أن قبول الطلاب بالمنح يتعلق بكون الطالب من أوائل الجمهورية أو المتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة أو أبناء الشهداء أو الطلاب الأيتام، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون الطالب ينطبق عليه اشتراطات القبول ومن ثم الالتحاق بالكلية التي يرغب الطالب الحصول على منحة دراسية بها.
 

تنسيق الجامعات 2023 .. وأشار إلى أن المنح الدراسية تقدم في الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقوم بالإعلان عن المنح وموعد التقديم لها .
 

وأكد أن المنح تختلف في أنواعها بحيث أن هناك منح كاملة أو منح جزئية للطلاب، مشيرا إلى أنَّ التقدم للمنح الدراسية يكون عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن نتيجة المرحلة.



تنسيق الجامعات 2023

شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط الالتحاق بالمنح الدراسية بالجامعات الأهلية في تنسيق الجامعات 2022 خلال العام الماضي:

- يتم توزيع المنح على الطلاب طبقا لعدد للتخصصات المطروحة في كل جامعة.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين بطلبات الحصول على المنح في الجامعات طبقا لمجموع الثانوية العامة لكل شعبة.

- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة.

- في حالة تساوي درجات الطلاب المتقدمين، تكون الأفضلية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتفوقين رياضيا، في حالة تقديم شهادات موثقة تثبت ذلك.

 

شروط استمرار المنح الدراسية للطلاب

 

ويشترط استمرار الطالب في المنحة الدراسية عدة شروط أهمها  أن يستمر الطالب في تفوقه   الدراسي بالجامعة ولا يقل مجموعه التراكمي عن 3.80، لكي تستمر مجانية المنحة المقدمة للطلاب، وعندما يقل تقدير الطالب عن 3.80 تتوقف المنحة.

 

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة الجامعات الخاصة والأهلية 2023 تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف خطأ كارثيا في مباراة الزمالك وفاركو

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

8 ضحايا| النيابة تأمر بنقل جثامين عقار حدائق القبة إلى مشرحة مستشفى الدمرداش

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: المعهد القومي للمعايرة ينجح في نشر 3 قدرات قياس جديدة

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف ازاي تجيب درجة النجاح في اختبارات القدرات 2023

مكتب تنسيق الجامعات: نوفير خدمات إلكترونية لتسهيل التسجيل باختبارات القدرات 2023

صيدلة من 373 وألسن 334| انطلاق تنسيق الجامعات 2023.. وهذه توقعات كليات أدبي وعلمي

أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي.. 27 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023

التعليم العالي: إطلاق فعاليات الملتقى التدريبي الأول لمعلومات سوق العمل

لطلاب الثانوية العامة.. طريقة تعرفكم نتيجة اختبارات القدرات 2023

ترشيحاتنا

بالأسماء.. قائمة الأدوية المتسببة في زيادة الشهية

بينهم طفل رضيع| أسماء ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

وزير الإنتاج الحربي يدعو شركات التصنيع العسكري التركية للمشاركة في "EDEX2023" بالقاهرة

سلاح ومخدرات وبلاغات سرقة.. جهود رجال أمن القاهرة في 24 ساعة

أيادي مصر .. متجر باسمك وأفضل طريق لتسويق منتجاتك داخليًا وخارجيًا

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ