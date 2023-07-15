الوادي الجديد تعلن شروط الالتحاق بمدارس التمريض لطلاب الشهادة الإعدادية

قال الدكتور احمد محروس مدير مديرية الصحة بالوادي الجديد ان المديرية اعلنت عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض بكافة مراكز المحافظة.

أولا: الشروط العامة:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

• الحصول على الشهادة الإعدادية (عام او أزهري) للعام الدراسي 2022 /2023 مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

• القبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة طبقا للأعداد المطلوبة بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

• يقتصر القبول على أبناء المحافظة والمقيمين بها بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية (عام أو أزهري) من المدارس أو المعاهد الأزهرية من نفس المركز بالمحافظة، على أن يتم التنسيق والقبول كل مركز إداري على حدة، وذلك حرصا على مبدأ التوطين.

• وفى حالة حصول الطالب / الطالبة على الصف الثالث الإعدادى فقط ويكون من مواليد خارج المحافظة يتم إحضار بطاقة ولي الأمر، بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل من محافظة الوادى الجديد.

• ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

• الحد الأدنى لقبول الأوراق من الطلاب المتقدمين لا يقل عن 260 درجة من المجموع الكلى.

• ضرورة اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة واختبارات القدرات.