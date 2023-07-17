مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

خبراء التعليم يؤكدون الدبلومات الفنية هي المستقبل

والدولة أنشأت جامعات تكنولوجية على أعلى مستوى

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، حيث يبدأ بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل التنسيق بمراحله الثلاثة، وخلال العام الماضي تم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية يوم 15 سبتمبر، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، وأيضًا إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة في يوم 12 سبتمبر..

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2023 وتنسيق الدبلومات الفنية وهي موقع التنسيق الإلكتروني والتي يمكن من خلاله معرفة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

معاهد الدبلومات الفنية 2023



تتيح وزارة التعليم عددا من الكليات والمعاهد أمام طلبة الدبلومات الفنية تؤهلهم لدخول مراحل التعليم العالي أو الجامعي منها:

- يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي

- المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال»:

- المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

- المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

- القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

- المعاهد الفنية التجارية وتتواجد في: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

- المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

كليات الدبلومات الفنية 2023



- كلية التربية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- كليات الهندسة.

- كليات الآثار.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

خطوات التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية



وأكد عدد من الخبراء أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات 2022، ولكن سينخفض بنسبة طفيفة بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتين إلى أنه سوف نشهد انخفاض نسب القبول للكليات الهندسة بسبب

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية لجميع الشعب معرفة تنسيق الدبلومات 2022 من خلال هذا الرابط ومعرفة الحدود الادني اضغط هنا.

طالب الدكتورمجدي حمزة الخبير التربوي ، بضرورة تغيير الصورة الذهنية للدبلومات الفنية للمجتمع حول الأفكار الخاطئة عن التعليم الفني قائلا الدبلومات الفنية هي المستقبل.



وأكد الدكتور مجديحمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الحكومة تولي اهتمام بالغ خلال الفترة القليلة الماضية إلى تطوير التعليم الفني من خلال إقامة مدارس تكنولوجية حديثة بالإضافة الي تطوير التعليم الفني الصناعي بمختلف مجالاته.

وأوضح الخبير التربوي ، أن التعليم الفني في مصر اختلف كثيرا فأصبح هو المستقبل للطلاب مضيفا أن الدولة تسعى إلى توفير فرص تدريبية للطلاب والمصانع وإتاحة فرص عمل للقضاء على نسبة البطالة و إتاحة الفرصة للمتفوقين للالتحاق بالكليات التكنولوجية.

وأشار حمزة الي ، أن السوشيال ميديا والاعلام هو سبب من أسباب عدم الالتفات الي الدبلومات الفنية مناشدا وسائل الاعلام المختلفة الانتباه الي التطوير الهائل بالدبلومات الفنية ومتابعة كافة التطوير بشكل دقيق يجذب الطلاب الي التعليم الفني وحثهم علي أهميته بالنسبة للمجتمع .

وفي هذا الاطار قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية.

وتابع أستاذ المناهج، أن الدولة وفرت لطلاب الدبلومات عدد كبير من الجامعات التكنولوجية التي تتمتع بمهارات وخبرات عالية في المجالات التكنولوجية والإبداعية، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف ذات مستوى عالي ورواتب مجزية في سوق العمل.

وأوضح استاذ المناهج ، أن هذه النوعية من الجامعات تتطلب موارد كبيرة وتخطيط وتنظيم دقيق لتحقيق أهدافها، ولذلك يحظى بدعم رئاسي وتعليمي ومجتمعي كاف لتحقيق النجاح والتميز، موضحًا أن ما يتم من إنشاءات جديدة في تطوير التعليم الجامعي حلم لولا قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعليم في تنمية الجمهورية الجديدة لما تحقق أي إنجاز، في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا وتوغل الشبكة العنكبوتية فى الحياة العامة.

وأشار، إلى أن الجامعات التكنولوجية تساعد على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، إذ تقدم لهم فرصًا للتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجالات التقنية المختلفة، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ورواتب أعلى، وبالتالي، فإن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تطوير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأوضح أستاذ المناهج، أن التعليم الفني في مصر اختلف كثيرا فأصبح هو المستقبل للطلاب، مضيفا أن الدولة تسعى إلى توفير فرص تدريبية للطلاب والمصانع وإتاحة فرص عمل للقضاء على نسبة البطالة و إتاحة الفرصة للمتفوقين للالتحاق بالكليات التكنولوجية.

وأشار إلي، أن السوشيال ميديا والإعلام هو سبب من أسباب عدم الالتفات إلى الدبلومات الفنية، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة الانتباه إلى التطور الهائل بالدبلومات الفنية ومتابعته بشكل دقيق لجذب الطلاب إلى التعليم الفني وحثهم علي أهميته بالنسبة للمجتمع.

يذكر أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهذا الوضع يعد إهدار للقوى البشرية ويزيد حجم البطالة.