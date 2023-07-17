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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم الوراثة الطبية بكلية الطب

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يفتتح قسم الوراثة الطبية بكلية الطب

 

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،و أ.د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الافتتاح الرسمى لقسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس وهو قسم الوراثة الأول والوحيد فى الجامعات المصرية.

وذلك بحضور الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور  سلاف محمد السيد رئيس قسم الوراثة الطبية والدكتور هبة حسن الصدفى رئيس قسم الوراثة الطبية الأسبق أ.د هشام الغزالى رئيس مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة عين شمس

تضمنت مراسم الافتتاح جولة بالقسم وما يتضمن من غرف الرعاية النهارية ومعامل الوراثة الخلوية والجزيئية والبايوكيميائية و قاعة المحاضرات التى أطلق عليها اسم أ.د رباح شوقى ( رحمه الله عليها) من مؤسسى علم الوراثة فى مصر .

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وخلال الافتتاح أعرب لدكتور محمود المتينى عن سعادته وفخره بقسم الوراثة الطبية وأهميته فى دمج علم الوراثة فى جميع التخصصات والنهوض بالأبحاث الوراثية و الطب الشخصي موضحاً ضرورة تشخيص ووصف العلاج على حسب الجينات الوراثية للمرضى .

كما أعرب عن امتنانه لقسم طب الأطفال برئاسة أ.د هشام عوض على المبادرة والسعى لإنشاء قسم الوراثة الطبية ورؤيته الهادفة التى كانت تفيد الصالح العام بجميع التخصصات الطبية و ممارسة البحث العلمى بالتعاون مع الأقسام الطبية المختلفة.

وألقت أ.د هبة حسن كلمتها بالحديث عن فكرة إنشاء القسم الذى اعتمد قراره مجلس جامعة عين شمس، منذ عام ٢٠١٨ والذي يضم جميع نشاطات علم الوراثة بكلية الطب مشيدة بالعمل الدؤوب المستمر بدعم من رئيس الجامعة وأ.د.هشام عوض وأ.دمحمد صلاح الخولي للنهوض بالقسم.

كما وجهت أ.د سلاف محمد السيد فى كلمتها الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمود المتيني وفخرها وسعادتها بتحقيق حلم إنشاء قسم الوراثة الطبية وأهميته فى وجود أجيال جديدة صاعدة لتبادل الخبرات ونقل العلم بين الأجيال.

كما أشاد أ.د عزت السبكى بفضل دعم وتوجيهات رئيس الجامعة فى دخول قسم الوراثة لمشروع الجينوم البشرى المصرى والذى يعد المشروع البحثي الأكبر في تاريخ منظومة البحث العلمي المصرية الحديثة.

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