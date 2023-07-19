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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رسالة نجاد البرعي عقب الإفراج عن باتريك والباقر: شكرا فخامة الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وجه نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدما أصدر سيادته قرارًا رئاسيًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر.

عيد ميلاد وزواج

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب نجاد البرعي: "اتقدم بالشكر الي فخامة الرئيس، لتفضله باصدار قرار بالعفو عن الزملاء محمد الباقر وباتريك زكي استجابة لمناشدة مجلس امناء الحوار الوطني .سيقضي باقر عيد ميلاده مع زوجته ويستطيع باتريك زكي ان يتزوج من عروسه في الموعد الذي حدداه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

هذا وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، ثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتقدم مجلس أمناء الحوار بالشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها ، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء  الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له، كسبيل للتوافق  حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل .

وأعرب مجلس الامناء، عن تطلعه الى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

ومنذ ساعات قليلة، أعلن النائب البرلماني محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي مستخدما في ذلك سلطاته الدستورية.

وكتب عبد العزيز على صفحته بفيسبوك قائلا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني نجاد البرعي باتريك زكي محمد الباقر

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