أخبار السيارات|شركة ألمانية تقدم أول تاكسي كهربائي طائر.. سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية جيلي باقة من السيارات الجديدة في السوق المصرية، من بينها السيارة الرياضية جيلي اوكافانجو موديل 2023.

كشف العلامة التجارية شيري عن زيادة جديدة لأسعار سيارتها الرياضية الجديدة شيري تيجو 3 موديل 2024 ، وبلغت قيمة الزيادة نحو 15 ألف جنيه.

كشفت شركة ليليوم الألمانية عن أول تاكسي طائر صديق للبيئة يعمل بالكهرباء بالكامل، ويتميز بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي.

ينطلق مهرجان جوودود للسرعة رسميًا وقد استخدمت لامبورجيني هذا الحدث للكشف عن سيارة السباق الجديدة LMDh، والمعروفة باسم SC63.

شهدت السيارات المستعملة، زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.

شهدت أسعار السيارة اليابانية سوبارو XV موديل 2022 زيادة جديدة لجميع فئاتها الثلاثة المطروحة في السوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه.