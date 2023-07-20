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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|شركة ألمانية تقدم أول تاكسي كهربائي طائر.. سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر جيلي أوكافانجو موديل 2023 | صور

تقدم العلامة التجارية جيلي باقة من السيارات الجديدة في السوق المصرية، من بينها السيارة الرياضية جيلي اوكافانجو موديل 2023.

 

سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر

كشف العلامة التجارية شيري عن زيادة جديدة لأسعار سيارتها الرياضية الجديدة شيري تيجو 3 موديل 2024 ، وبلغت قيمة الزيادة نحو 15 ألف جنيه.

 

ثورة في عالم النقل .. شركة ألمانية تقدم أول تاكسي كهربائي طائر

كشفت شركة ليليوم الألمانية عن أول تاكسي طائر صديق للبيئة يعمل بالكهرباء بالكامل، ويتميز بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي.

 

لتحدي فيراري في لومان.. لامبورجيني تقدم صاروخ SC63

ينطلق مهرجان جوودود للسرعة رسميًا وقد استخدمت لامبورجيني هذا الحدث للكشف عن سيارة السباق الجديدة LMDh، والمعروفة باسم SC63.

 

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

شهدت السيارات المستعملة، زيادة في الإقبال على شرائها مؤخرا، لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية، بالإضافة إلى نقص بعض قطع الغيار.

 

تتجاوز المليون جنيه.. أسعار سوبارو XV الجديدة في مصر

شهدت أسعار السيارة اليابانية سوبارو XV موديل 2022 زيادة جديدة لجميع فئاتها الثلاثة المطروحة في السوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه.

 

 

سوبارو هاتشباك لومان لامبورجيني شيري أوكافانجو

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