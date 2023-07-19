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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ هيونداي اكسنت RB موديل 2023 .. صور

 هيونداي اكسنت RB موديل
 هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 واحدة من أشهر الإصدارات الاقتصادية في السوق المصرية، ويأتي الإصدار الجديد منها ..

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 هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

 

وتستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

 هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 مجهزة بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة تنبيه ضد السرقة، ونظام تنبيه عدم ارتداء حزام الأمان، ونظام تنبيه تجاوز السرعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، ومخارج AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وأزرار للتحكم في وسائل الترفيه، ومثبت سرعة.

 هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 549,000 جنيه

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر  559,000 جنيه

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 574,000 جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 589,000 جنيه

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 599,000 جنيه

 

 

 

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 هيونداى اكسنت اكسنت اكسنت RB

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