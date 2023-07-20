سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر

كشف العلامة التجارية شيري عن زيادة جديدة لأسعار سيارتها الرياضية الجديدة شيري تيجو 3 موديل 2024 ، وبلغت قيمة الزيادة نحو 15 ألف جنيه.

شيري تيجو 3 موديل 2024

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

تستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ونظام جر أمامي للعجلات.

تصل السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 إلى 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

شيري تيجو 3 موديل 2024

وزودت السيارة شيري تيجو 3 بعدة تجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة عرض الوسائط، بالإضافة إلى مكيف للهواء، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية التحكم، و تضم السيارة فرامل ABS، و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بقاعدة عجلات بطول 2510 مم، مع عرض كلي يبلغ 1765 مم، وخزان وقود يتسع لـ 55 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 على جنوط رياضية انيقة قياسها 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية، بالإضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، إلى جانب نسبة طول كلي 4419 مم.

أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

تبلغ أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 نحو 625,000 جنيه