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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعالج فقر الدم وتجعلك تخسر الوزن الزائد.. 10 فوائد لـ الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء
الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء هي نوع من البقوليات الغنية بالمواد الغذائية والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

 كشفت الدكتور سكينة جمال خبيرة التغذية فى تصريحات لموقع صدي البلد عن 10 فوائد للفاصوليا البيضاء تتمثل فيما يلي :

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فوائد الفاصوليا 

تحتوي الفاصوليا البيضاء على الكثير من الألياف الغذائية، والتي تعمل على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تحتوي الفاصوليا البيضاء على كمية عالية من البروتين، والذي يعتبر أساسياً لبناء العضلات وتجديد الأنسجة في الجسم.

تحتوي الفاصوليا البيضاء على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، مثل فيتامين C والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

الفاصوليا البيضاء تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، حيث إنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يعتبر تناول الفاصوليا البيضاء مفيداً للسيطرة على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يكون مفيداً للأشخاص الذين يعانون من داء السكري.

تحتوي الفاصوليا البيضاء على مركبات مضادة للأكسدة، والتي تساعد على الوقاية من أمراض السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

تعمل الفاصوليا البيضاء على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الالتهابات في الجسم.

يعتبر تناول الفاصوليا البيضاء مفيداً للوقاية من فقر الدم، حيث تحتوي على كميات عالية من الحديد.

تساعد الفاصوليا البيضاء على تخفيف الوزن، حيث إنها تحتوي على كميات عالية من الألياف التي تعمل على تحسين الشعور بالامتلاء والتحكم في الشهية.

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة منخفضة من الدهون، مما يجعلها خياراً صحياً للأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على وزن صحي.

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