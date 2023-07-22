بالمجان ..إنسى خشونة المفاصل مع كوب من هذا المشروب

يعتبر شرب الماء أحد العوامل الهامة في علاج خشونة المفاصل. وإليك بعض الفوائد التي يمكن أن يوفرها شرب الماء لمرضى خشونة المفاصل كشف عنها خبير الطب البديل أحمد عبد الله لـ صدى البلد.

فوائد شرب الماء فى علاج خشونة المفاصل

تحسين الحركة والمرونة: يمكن لشرب الماء بكميات كافية أن يساعد على تحسين حركة ومرونة المفاصل المصابة بالخشونة، حيث يعمل الماء على تشحيم المفاصل وتحسين حركتها.

تخفيف الالتهابات: يعمل شرب الماء على تخفيف الالتهابات التي تحدث في المفاصل المصابة بالخشونة، حيث يساعد على تنظيف الفضاءات الداخلية للمفاصل وتقليل التهيج.

تحسين الدورة الدموية: يمكن لشرب الماء بكميات كافية أن يساعد على تحسين الدورة الدموية في الجسم، وهذا يعمل على تحسين تدفق الدم إلى المفاصل المصابة بالخشونة وتعزيز عملية الشفاء.

تحسين الوظائف الحيوية: يعمل شرب الماء على تحسين وظائف الجسم الحيوية الأخرى، مثل تنظيم درجة الحرارة وتوفير الطاقة اللازمة للجسم، وهذا يعمل على تحسين حالة المريض المصاب بخشونة المفاصل.

مساعدة على الوقاية من المشاكل الصحية الأخرى: يعمل شرب الماء على مساعدة الجسم في الوقاية من المشاكل الصحية الأخرى، مثل الإمساك والصداع والتعب، وهذا يعمل على تحسين الحالة العامة للمريض المصاب بخشونة المفاصل.

يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء في اليوم، والتي تتراوح بين 8-10 أكواب يوميًا، وينصح بتوزيع هذه الكمية على مدار اليوم لتحسين فعالية العلاج.