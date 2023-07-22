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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة منى زكي.. جلسات عمل لصناع مسلسل "طالع نازل" قبل التصوير في أكتوبر

منى زكي
منى زكي

يعقد المخرج هاني خليفة، جلسات عمل خلال الأيام المقبلة مع صناع مسلسل "طالع نازل"، تمهيدا لانطلاق تصوير مشاهده في أكتوبر المقبل.

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ويحسم صناع مسلسل "طالع نازل"، كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل وكافة ترشيحات أبطال العمل، بعد اختيار الفنانة منى زكي والفنان شريف سلامة لبطولة المسلسل، الذي تدور أحداثه في 10 حلقات في إطار اجتماعي مشوق، وتقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة خارج الماراثون الرمضاني 2024.

الفنانة منى زكي 


مسلسل "طالع نازل" من تأليف إنجي القاسم وسما عبد الخالق، ويعد العمل التعاون الثالث بين الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2002، وفيلم "القاهرة مكة" الذي لم يحدد موعد عرضه حتى الآن، وهو من بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.


وكانت أخر مشاركات الفنانة منى زكي الدرامية في مسلسل "تحت الوصاية"، من إخراج محمد شاكر خضير، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

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