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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طوابير من الجمهور على قاعات السينما لمشاهدة Oppenheimer في مصر

أبطال فيلم oppenheimer
أبطال فيلم oppenheimer

بدأت السينمات المصرية عرض فيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer، نهاية الأسبوع الماضي، الذي تصادف مع إجازة رأس السنة الهجرية، وتجمع المشاهدين بأعداد كبيرة أمام السينمات لمشاهدة العمل المنتظر. 

 

فيلم Oppenheimer حظي بحملة دعائية كبيرة من قبل شركة إنتاجه بعدما بلغت ميزانية إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، لإعادة تقديم قصة صنع القنبلة الذرية الأولى في العالم. 

 

 

في ظل تأجيل عرض فيلم باربي الجديد، حظى Oppenheimer بإقبال كبير من قبل الجمهور، وكانت قاعات السينما ممتلئة بكامل عددها خلال اليومين الماضيين، وسط حالة من الإعجاب الشديد لأحدث أعمال مخرج الأوسكار الشهير. 

 

أجاد صناع Oppenheimer في تقديم تفاصيله، بداية من السيناريو المقتبس من رواية شهيرة، مرورا بالتصوير والموسيقى التصويرية، وشريط الصوت، والمونتاج، وصولا إلى الآداء التمثيلي القوي من أبطاله، وأصبح المنافس الأقوى والأقرب للفوز في موسم الجوائز المرتقب.

 

 

ضم فيلم Oppenheimer أسماء كبيرة من نجوم هوليوود الذين ظهر معظمهم في أدوار جديدة من نوعها، وعلى رأسهم روبرت داوني جونيور الذي قضى سنوات طويلة من حياته في تقديم شخصية الرجل الحديدي في سلسلة الأفينجرز الشهيرة. 

 

شارك في بطولة Oppenheimer الممثل الشهيرة كيليان مورفي الذي لعب شخصية البطل روبرت أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية الذي ندم على مشروعه الأبرز في مشواره، إلى جانب كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، فلورنس بيو، جيسون كلارك، كينيث براناه، رامي مالك، كايسي أفليك، جاري أولدمان، وغيرهم. 

 

 

لم تصدر أية أرقام رسمية عن إيرادات فيلم Oppenheimer حتى الآن، لكن صناعه يتوقعون تحقيقه أرقاما قياسية، بنهاية العطلة الأسبوعية، قد تصل إلى 75 مليون دولار في أمريكا الشمالية. 

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