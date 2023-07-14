إشادات نقدية بفيلم Oppenheimer قبل انطلاقه في دور العرض العالمية

نال فيلم المخرج كريستوفر نولان المنتظر Oppenheimer إشادات نقدية موسعة، عقب العروض الخاصة التي أقيمت له خلال اليومين الماضيين في باريس ولندن بحضور أبطاله.

وصف فيلم Oppenheimer بأنه أعظم الأعمال التي قدمها كريستوفر نولان حتى الآن، وهو معروف عنه بأن أعماله جميعها ناجحة وحائز على العديد من الجوائز الفنية العالمية.

حضر أبطال فيلم Oppenheimer العرض الخاص في باريس، وانسحبوا جميعا من عرض لندن بعد التقاط الصور أمام الكاميرا تضامنا مع اعتصام نجوم هوليوود الذي انطلق منذ ساعات عقب فترة طويلة من اعتصام الكتاب والاحتجاجات المستمرة بسبب الأجور وتعنت الاستوديوهات.

يعرض فيلم المخرج كريستوفر نولان Oppenheimer يوم 21 يوليو المقبل، الذي يوثق قصة حياة مخترع القنبلة الذرية جي روبرت أوبنهايمر.

وطرحت شركة يونيفرسال أول تريلر دعائي لفيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer، في ديسمبر الماضي.

وكعادته يبدع المخرج كريستوفر نولان في تقديم أحداث أفلامه، ولكن هذه المرة قرر تفجير قنبلة نووية تظهر وكأنها حقيقية ضمن أحداث Oppenheimer.

تضم قائمة أبطال فيلم Oppenheimer كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، رامي مالك، وروبرت داوني جونيور، فلورنس بوغ وغيرهم.

وستلعب إيميلي بلانت في فيلم Oppenheimer دور زوجة روبرت أوبنهايمر الفيزيائي الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية ضمن مشروع مانهاتن الذي أطلقته الدول العظمي لإنتاج الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية.