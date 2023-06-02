طرح فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان 21 يوليو

يعرض فيلم المخرج كريستوفر نولان Oppenheimer يوم 21 يوليو المقبل، الذي يوثق قصة حياة مخترع القنبلة الذرية جي روبرت أوبنهايمر.

وطرحت شركة يونيفرسال أول تريلر دعائي لفيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer، في ديسمبر الماضي.

وكعادته يبدع المخرج كريستوفر نولان في تقديم أحداث أفلامه، ولكن هذه المرة قرر تفجير قنبلة نووية تظهر وكأنها حقيقية ضمن أحداث Oppenheimer.

تدور أحداث فيلم Oppenheimer حول مشروع حكومي أمريكي تمحور حول إنشاء أسلحة نووية وهو "مشروع مانهاتن" في الفترة من 1942 و1946،وكان أوبنهايمر مسئول عن تجميع القنبلة النووية.

يتعاون كريستوفر نولان في فيلم Oppenheimer مع صديقة كيليان مورفي الذي ظهر في العديد من أفلامه السابقة، لكنه هذه المرة يلعب دورا رئيسيا وهي شخصية أوبنهايمر.

تضم قائمة أبطال فيلم Oppenheimer كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، رامي مالك، وروبرت داوني جونيور، فلورنس بوغ وغيرهم.

ونشرت شركة يونيفرسال أول صورة للممثل الشهير كيليان مورفي بشخصية أوبنهايمر الذي يتحمس الجميع لمشاهدتها على الشاشة بلمسات المخرج الشهير كريستوفر نولان.

وستلعب إيميلي بلانت في فيلم Oppenheimer دور زوجة روبرت أوبنهايمر الفيزيائي الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية ضمن مشروع مانهاتن الذي أطلقته الدول العظمي لإنتاج الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية.

بعد نجاح فيلمهما المعروض حاليا في السينمات Jungle Cruise تستعد الممثلة البريطانية إيميلي بلانت للتعاون مرة أخرى مع نجم هوليوود دواين جونسون في فيلم جديد، تدور أحداثه حول النسخة النسائية من شيرلوك هولمز التي تصبح أول محققة في وكالة متخصصة وتكسر هيمنة الرجال على هذه الوظيفة وغيرت طريقة عمل المباحث إلى الأبد.