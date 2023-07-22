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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الخير في المنع وليس في العطاء فقط.

أنا راضي والله.. رامي جمال: عندي مشكلة في الإنجاب وكان نفسي أخلف طفل|فيديو

رامي جمال
رامي جمال

أكد المطرب والملحن رامي جمال، أن لديه مشكلة لها علاقة بالإنجاب، معقبا: «كان نفسي يكون عندي أطفال وربنا يبارك في كل اللي ربنا رزقهم، وأولاد اخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، ومش بفكر في الموضوع زي الأول، ولكن كل همي زوجتي لأنها لا تعانى من عدم الإنجاب».

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وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيش عادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواع الرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مش مكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».

يا رب أنا راضي والله

وأضاف رامي جمال أن إنجاب طفل هو حلم بسيط جدًا الآن ولم يعد بنفس التفكير في وقت سابق، موضحا أنه كان من الممكن أن ينجب ويعاني الطفل من أي مشكلة أو عيب أو يتعرض لأزمة ما، منوهًا إلى أن الخير في المنع وليس في العطاء فقط.

وتابت: “أنا راضي واللي يضايقني أن عدم الإنجاب يسبب مشكلة لأهلي وزوجتي، وبتمنى الإنجاب ولكن لم يشغل تفكيري الآن، الحمد ليس في العطاء فقط وإنما في المنع أيضا، وعدم الإنجاب شيء لا يزعجني كثيرا، لان الإنسان لا يحصل على كل شيء”.

رامي جمال أسما إبراهيم حبر سري عدم الإنجاب توك شو القاهرة والناس

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