يجب أن نحترمه.. رامي جمال يرد على منتقدي تصريحات محمد فؤاد بالسعودية

علق المطرب والملحن رامي جمال، على منتقدي تصريحات الفنان محمد فؤاد بالسعودية، قائلا: «الجمهور المصري هو السبب في تواجد جميع الفنانين المصريين في العالم، وكل الدول تحترم الفنانين المصريين وتقدر أصواتهم وفنهم المتميز وهذا ما نشاهده من الجميع».



وقال "رامي جمال"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": «لو قابلتيني حلو ماينفعش اعاملك وحش، وديما لما بشكر لابد أعمل حساب الغيرة ونظرة أبناء الفنانين أيضا».

محمد فؤاد رمز كبير ولازم نحترمه هو شخص عاطفي



وأوضح "رامي جمال" أن السوشيال ميديا ساعدت قليلا في أذى الفنانين بعض الوقت، مشيرا إلى أن الفنانين المصريين معروفين وأسمائهم كبيرة، والشكر واجب لجميع الدول الشقيقة، ومحمد فؤاد رمز من الرموز المصرية الكبيرة ويجب ان نحترمه وهو شخص عاطفي .