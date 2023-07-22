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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«مش لازم أخد نجاح وفلوس»..تفاصيل خلاف رامي جمال وعزيز الشافعي بسبب أغنية

رامي جمال
رامي جمال

كشف المطرب والملحن رامي جمال، عن تفاصيل خلافه مع عزيز الشافعي، موضحا أن الخلاف كان بسبب اغنية "يا بلادي".

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وقال "رامي جمال"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": «أنا أخدت من الأغنية نجاح حلو .. ومش لازم اخد نجاح وفلوس»، مضيفا أن الأموال كانت حق عزيز الشافعي وكان يمكن أن يغني الأغنية بفرده بدون مشاركتي، ولكن اجح جزء في الاغنية كان بصوتي.

تفكيري تغير الآن

وأوضح "رامي جمال" أن تفكيره الآن تغير كثيرا عن الماضي، وأصبح يفكر بنضح، وبالفعل شارك مؤخرا أعمال غنائية مع عزيز الشافعي.

رامي جمال عزيز الشافعي يا بلادي أسما إبراهيم حبر سري

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