«مش لازم أخد نجاح وفلوس»..تفاصيل خلاف رامي جمال وعزيز الشافعي بسبب أغنية

كشف المطرب والملحن رامي جمال، عن تفاصيل خلافه مع عزيز الشافعي، موضحا أن الخلاف كان بسبب اغنية "يا بلادي".

وقال "رامي جمال"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": «أنا أخدت من الأغنية نجاح حلو .. ومش لازم اخد نجاح وفلوس»، مضيفا أن الأموال كانت حق عزيز الشافعي وكان يمكن أن يغني الأغنية بفرده بدون مشاركتي، ولكن اجح جزء في الاغنية كان بصوتي.

تفكيري تغير الآن

وأوضح "رامي جمال" أن تفكيره الآن تغير كثيرا عن الماضي، وأصبح يفكر بنضح، وبالفعل شارك مؤخرا أعمال غنائية مع عزيز الشافعي.