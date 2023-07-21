رامي جمال: ميريام فارس مش أكبر من مصر

علق المطرب والملحن رامي جمال، على موقف ميريام فارس وتصريحاتها عن مصر، مشددًا أن مصر هي سبب نجاحها الكبير، حيث إنه لم يكن هناك قنوات خاصة بالأغاني إلا في مصر.

وأوضح "رامي جمال"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مريام فارس صوتها لطيف ولكن ليس الصوت الرهيب، مضيفًا: "اللي بينسى اللي شافة من البلد مينفعش يغلط، تغلط مش هنسيبك، أنت بتتكلم عن بلد وحس بالعظمة وتحدث بأسلوب جيد"، منوهًا بأن مصر أكبر من اسم مريام فارس.



وأكد رامي جمال ، أنه لم يأخذ فلوس مقابل أغنية للفنانة ميريام فارس، موضحًا أنها لم تغني الأغنية لكنها لم تعد حقوق الملكية له، متابعًا: "ومبتردش عليا اللي خدته مني مش يخليني أجري وراها طول العمر".