رامي جمال: أحمد سعد واحد من أنجح المطربين.. وأغانيه الأخيرة ليست الأقوى

أكد المطرب والملحن رامي جمال، أن لفظ مطرب يعني الطرب بإمكانيات كبيرة، وأحمد سعد واحد من أنجح المطربين وهو صف أول الآن ومطرب قوي جدًا، مشددًا على أنه لم يكن مطرب صف أول منذ سنتين ولكن حقق نجاحات كبيرة جدًا.

وأشار "رامي جمال"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأغاني التي يطرحها الفنان أحمد سعد التي تنزل الأسواق الآن ليست هي من أقوى التي تظهر صوته ولكنها تحقق نجاحات كبيرة جدًا.

وأشار رامي جمال، إلى أن أكثر فرق غنائية في مصر من بين الفرق هي فرق كايروكي ومسار إجباري وشارموفرز، موضحًا أن من يحدد الناجح هو الجمهور، وأكثر فرقة غنائية يفكر العمل معهم هو كايروكي.