وزير الكهرباء يكشف السبب الحقيقي لتخفيف الأحمال

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجراءات تخفيف الأحمال مؤقتة، وأن هذه الخطوة الضرورية تستهدف الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتلبية الاحتياجات الكهربية كافة.

وقال الدكتور محمد شاكر إن وزارة الكهرباء تعمل بكل جدية على إدارة هذا الوضع المؤقت بشكل فعال، مشيرًا إلى أنه رغم تخفيف الأحمال مؤقتًا في بعض المناطق، فإن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في أضيق الحدود لتجنب أي زيادة في الأحمال الكهربية، نتيجة لـ الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

السبب الحقيقي لتخفيف الأحمال مؤقتة

وأكمل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بتحقيق التوازن بين الإنتاج واستهلاك الكهرباء، فإننا نعزز استقرار الأحمال وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك.

أولويات وزارة الكهرباء

وشدد وزير الكهرباء أن توفير خدمة لائقة لـ المواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة، مؤكدًا أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، يستهدف الحفاظ على استدامة توفير الكهرباء يوميًا على المدى الطويل، وذلك في إطار حرص الوزارة على بناء نظام طاقة مستدام يمكن أن يلبي احتياجات الأجيال المقبلة.

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كما أكد وزير الكهرباء على أهمية تبني ممارسات موفرة لـ الطاقة مثل إطفاء الأنوار والأجهزة عند عدم الاستخدام، وتحسين كفاءة استخدام أجهزة تكييف الهواء، وتجنب استهلاك الكهرباء غير الضروري خلال ساعات الذروة.

وتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "نعمل بكل تفانٍ لتحسين هذا الوضع المؤقت وملتزمون بإعادة الكهرباء في أقرب وقت، كما نواصل تقييم استهلاك الكهرباء لضمان عودة سلسة ومستمرة لتزويد المواطنين بالكهرباء بشكل طبيعي".

وسبق أن أصدرت الشركة القابضة لـ الكهرباء بيانا مهما عن انقطاعات الكهرباء المتكررة خلال الفترة الحالية، وقالت الشركة القابضة لـ الكهرباء إنها اتخذت إجراءات؛ حفاظًا على المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائي الفترة الحالية، وأنه يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار، وحذرت الشركة القابضة لـ الكهرباء في بيانها المواطنين من استخدام المصاعد خلال هذه الفترة المحددة.