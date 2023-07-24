الأسود حاصرتني في تنزانيا.. رحالة مصري: زرت 60 دولة حول العالم

كشف الرحالة المصري شريف نبيل، تفاصيل وكواليس مغامراته ورحلات السفر المختلفة التي قام بها في العديد من دول العالم .

وقال شريف نبيل في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أنا اشتغلت في مجال كان به سفر بشكل كثير واشتغلت في البحر والصحراء خلال فترة عملي كمهندس ".

وأضاف شريف نبيل :" بدأت أحب السفر والسفر أصبح أمر ضروري في حياتي وتفرغت للسفر واستكشاف الدول "، مضيفا:" تركت عملي كمهندس واتجهت لصناعة محتوى السفر على السوشيال ميديا ".

وتابع شريف نبيل :" قمت بزيارة حوالي 60 دولة بما يقدر بربع العالم، وجنوب أفريقيا كانت من الدول التي كنت أتمنى زيارتها ".

وأكمل شريف نبيل:" أثناء زيارتي لتنزانيا الأسود حاصرت السيارة التي كنت متواجد بها أثناء سفاري ".