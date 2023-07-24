كارثة بسبب الحر.. عادات يومية في الصيف تسبب الجلطة والوفاة المفاجئة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن إصابة الجلطات في القلب.

وقالت سماح "في الحر زي اليومين دول في جواك قاتل صامت بيتكون معظمنا للأسف ما بيحسش بيه و لا يدركه إلا بعد فوات الأوان

لما جسمك بيفقد مياه كتير في الحر، و مابتشربش مياه كفاية تعوض الفاقد.. ومع كتر الشاي و الشاي الأخضر و القهوة و النسكافيه و الكابتشينو و القصص دي. جسمك بيفقد مياه أكتر و يحصل له جفاف.. كثافة دمك بتزيد و لزوجته بتقل.

المفروض كرات دمك بتنساب عادي.. بحرية و سلاسة زي عندما تفقد الماء و كثافة دمك بتزيد.

بيبقي "كثيف" على شرايينا كلنا من الداخل و بشكل متفاوت في طبقة رواسب و بلاك متكونة من العوادم و الدخان و الدهون اللي بناكلها و حاجات كتير.

مع تدفق الدم "الكثيف" دا يحذف طبقة من البلاك تجرح معاها جزء من جدار الشريان الجسم بيبدأ يتخذ ميكانزم دفاعي و بتتجه كرات الدم الحمرا حتي تسد الجرح دا وتوقف اي نزف محتمل.

الإجراء في الظروف العادية بينقذ حياتك بس داخل شرايينك بيتحول لشيء آخر..

شيء اسمه "جلطة".

بتبدأ تتكون الجلطة دي حاجة أصغر من ذرة الرمل بتسبح في دمك، الجزء الصغير دا عبارة عن "قاتل صامت محترف".

ممكن تمشي في مجرى الدم و تسد شريان في المخ. و دي غالبا النهاية الي محدش بيعرف حصلت إزاي و إمتي.و بتسمع في ذهول "دا كان شاب و زي الفل و متعشي معايا امبارح".

و ممكن تبدأ تتكون مثلا على جدار شريان و ليكن مثلا في الساق بتسد الشريان دا كليا أو جزئيا و كل هذا و لاتشعر بأي شيء

و من ثم الحركة أو ضغط ضخ الدم بينفصل عنها جزء اسمه "صمة embolus".

بتسافر الكتلة دي في مجرى الدم زي ماهو باين و لها كذا سيناريو.. من غير مصطلحات معقدة ممكن توصل لشريان في القلب و تلزق في جدار الشريان و تلم خلايا دم أكتر فتبدأ تسد الشريان الحيويبداية الإنسداد دا ممكن تحس بيه علي إنه "نغز" بسيط أو تتصور انه سوء هضم و ماتديلوش إهتمام بس الحقيقة إنت داخل علي أزمة قلبية.

بعد طفترة بيتسد الشريان بالكامل. خلايا القلب اتحرمت من الأكسجين اللازم لها عشان تشتغ. فبدأ غلافها يتمزق و تسرب.

بيكافح المريض للتنفس لأن رئتيه بتتملا سائل.القلب لما يضعف الدم بيتجمع في الأوعية الجاي من الرئتين.. و الضغط الزائد بيؤدي إلي تسرب السائل في الحويصلات الهوائية وتبدأ خلايا القلب المحرومة من الأكسجين بتبدأ تنفجر وتموت.

بيفقد المصاب 500 خلية من قلبه كل ثانية عكس باقي معظم خلاياك الخلايا دي لا تعوض، الأمل الوحيد هنا هو إن المريض يخد دوا مذيب للجلطة "منشط البلاسمينوجين النسيجي Tissue plasminogen activator" يفك الجلطة و يرجع الدم ينساب في يسر.

الدواء لا بد يوصل للقلب قبل ما خلايا كتير تموت و المريض يموت معاها، 30% من أسباب الوفاة حول العالم تكون بسبب هذه الأشياء.