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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، الذي يضم 40 عمارة سكنية بها 1320 وحدة سكنية بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، حيث أشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها.

وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجاري تسليم وحداتها للمواطنين، كما يجري حاليا تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، الذي يضم 24 عمارة بالمرحلة الثانية بعمارات الداون تاون، تضم 896 وحدة، وبلغت نسبة إنجازها 69%.

     ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى منطقة الأبراج الشاطئية، حيث أوضح وزير الإسكان أن المرحلة الأولى من هذه المنطقة الواعدة تضم 15 برجا، تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وأعمال تشطيبات الواجهات، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات لعدد 2458 وحدة سكنية من إجمالى 4894 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لعدد 44 دورا، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية 6289، إضافة إلى 753 وحدة تجارية  ووحدات إدارية.
 

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