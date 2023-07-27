أغلى سيارات BMW في مصر.. أحدث أسعار الفئة السابعة موديل 2023

شهدت الأيام الماضية من شهر يوليو بعض الزيادات السعرية لسيارات BMW المقدمة بالسوق المصري، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد اصدارات الفئة السابعة التي تعد الأغلى سعرًا في مصر والمقدمة من العملاق الألماني، أي زيادات جديدة بل احتفظت بالأسعار الرسمية وفقًا لآخر قائمة سعرية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لإصدارت الفئة السابعة من BMW وأبرز مواصفاتها الفنية.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

تعرف على المواصفات الفنية للسيارة BMW الفئة السابعة موديل 2023

تعتمد السيارة على ناقل سرعات مكون من 8 نقلات أوتوماتيكية، مقترن بمحرك 3000 سي سي تيربو، 6 سلندر، بقوة 380 حصانا، وعزم دوران 520 حصانا، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، كما دعمت بمحرك 4400 سي سي تيربو، 8 سلندر، بقوة 544 حصانا، و 750 نيوتن/متر.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

ويمكن للسيارة BMW الفئة السابعة موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة التسارع حوالي 5.4 و 4.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، مع تقنيات الدفع الخلفي والرباعي بحسب الفئات المقدمة.

BMW الفئة السابعة موديل 2023

"أغلى فئة".. أسعار سيارات BMW الفئة السابعة موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة 740I "7Series" موديل 2023 بسعر 7 ملايين و700 ألف جنيه.

الفئة 760I XDrive M sport 5 "7Series" موديل 2023 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه.

الفئة I7 XDrive 60 الكهربائية "7Series" موديل 2023 بسعر 8 ملايين جنيه.