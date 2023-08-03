ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء بالليمون قبل النوم؟

يمكن أن يكون لماء الليمون الساخن بعض الفوائد الصحية، مثل المساعدة في علاج أعراض البرد. ومع ذلك ، فإن العديد من الادعاءات حول الفوائد الصحية لشرب ماء الليمون الساخن قبل النوم.

فوائد تناول الماء بالليمون قبل النوم

يمكن أن يسبب الجفاف مشاكل تشمل تغيرات في المزاج وصعوبة في التفكير ومضاعفات جسدية أخرى. يعد شرب كوب من ماء الليمون الساخن قبل النوم طريقة جيدة للبقاء رطبًا.

كما وجد الباحثون أن زيادة تناول الماء لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة الترطيب يحسن من هدوءهم ورضاهم ونومهم، وجدوا تأثيرات معاكسة عند تقليل تناول الماء في المجموعة الأخرى.

قد يجد بعض الأشخاص ماء الليمون الساخن قبل النوم للاسترخاء، قد تكون التجربة مفيدة للحث على النوم .

الليمون هو أيضًا مصدر لفيتامين سي الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحيةمصدر موثوق . على سبيل المثال ، يساعد فيتامين سي على حماية الخلايا من التلف. كما أنه يدعم إنتاج الكولاجين الذي يساعد على التئام الجروح