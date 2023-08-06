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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحت عنوان «رد الجميل»|نقابة التمريض تكرم أعضاءها من الكوادر المتميزة بشمال سيناء

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية خاصة للتمريض بمحافظة شمال سيناء،  تحت عنوان "رد الجميل"، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء الجيش الأبيض.

وخلال الاحتفالية وجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لجموع التمريض بمصر وتمريض شمال سيناء بشكل خاص، على دورهم وتفانيهم فى العمل، كما تناولت أهمية دور التمريض على مر العصور.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.

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وأشارت إلى أهمية مواصلة بذل أطقم التمريض للنفيس والغالى لخدمة المريض المصرى، وتقديم أفضل الخدمة الطبية فى كافة المنشأت الصحية، لافته إلى أن النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة.

وأشادت خلال الإحتفالية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة التمريض بمصر والتى شهدت طفرة كبيرة ماديًا ومعنويًأ خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت بدور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ودعمه المستمر للتمريض.

وفى نهاية الاحتفالية، كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة شمال سيناء والكوادر المتميزة للتمريض في المحافظة، مؤكدة أن النقابة لا تنسى أعضائها من العاملين بالمحافظات النائية والحدودية.

 نقابة التمريض تكرم أعضائها
 نقابة التمريض تكرم أعضائها
 نقابة التمريض تكرم أعضائها
 نقابة التمريض تكرم أعضائها
التمريض نقيب التمريض النقابة العامة للتمريض رد الجميل خدمة المريض

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