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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة نجاح 99,2%.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض

محافظ بورسعيد يعتمد
محافظ بورسعيد يعتمد النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد ل

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد للعام 2023/2022  بنسبة نجاح 99,2% ،  و بلغ إجمالي عدد الطالبات المقبولات 472 طالبة ، موزعين على مدارس التمريض على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والمتقدمات للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة.

وتم القبول في مدرسة بورفواد الثانوية الفنية التمريض بنات  ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض ومدرسة  بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض .

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وأكد محافظ بورسعيد أن مدارس التمريض ببورسعيد تقام على أعلى مستوى وتم تذويدها بكافة الإمكانيات اللازمة ، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

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