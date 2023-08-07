بالموبايل.. كيفية استخراج شهادة التحركات 2023

يحتاج الراغبون في السفر إلى أي غرض كان سياحة أو عمل أو تعليم، إلى شهادة التحركات، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية الإلكترونية، لتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام، وإنجاز المهام في أسرع وقت، وباستخدام الانترنت من اي جهاز او الموبايل.

شهادة التحركات 2023

ما هى شهادة التحركات و ما إجراءات استخراجها؟

إذا رغب المواطن في إستخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر و إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023



وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج "شهادة التحركات" من خلال موقعاها الإلكتروني بالدخول علي الينك التالي :-

https://emoves.moi.gov.eg/

يمكن الاستفادة بالخدمة باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول للمستخدم الجديد على الموقع ملء طلب شهادة التحركات دفع رسوم الخدمة تحديد موعد الاستلام استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

يمكن انشاء حساب علي موقع وزارة الداخلية بالدخول علي العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg. الدخول علي الموقع إنشاء حساب على الموقع تسجيل دخول اختيار "إنشاء حساب جديد" ادخال البيانات الشخصية الصحيحة ادخال الرقم القومي

هل يمكن استخراج شهادة تحركات اونلاين



-وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

-وذلك للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة

وقت استخراج شهادة التحركات



- يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام

-ويمكن استلامها سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة أو إلكترونيًا