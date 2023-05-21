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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير .. طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيّا

شهادة التحركات
شهادة التحركات

يسعي الكثير من المواطنين إلي السفر ولكن هناك مجموعة من المستندات الهامة التي يجب استخراجها والتي من بينها شهادة التحركات حيث أنها تعد مستندا هام للسفر.


استخراج شهادة التحركات إلكترونيّا


ويمكن استخراج شهادة التحركات إلكترونيّا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي توفرها وزارة. الداخلية عبر موقعها الإلكتروني.

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لو مسافر الحج.. طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين

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أسرع وأسهل.. خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا


وتعد شهادة التحركات مستند مهم حيث أنها شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر و إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة، كي يقدمها للجهات المعنية، وتصدر الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا

- تبدء أولي خطوات استخراج شهادة التحركات من خلال الدخول  على موقع وزارة الداخلية .

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بتسجيل الدخول للمستخدم الجديد على الموقع.

- وفى هذه الخطوة يتم ملء الطلب للحصول على شهادة التحركات.

- قم بدفع رسوم الخدمة.

- واخيرا تقوم بتحديد موعد الاستلام

- ويمكنك بعدها استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة في الموعد المحدد.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات


وتعد شهادة التحركات من بين المستندات المطلوبة من الفائزين ب حج الجمعيات هذا بالإضافة إلى مجموعة أخري من المستندات والتي تتضمن مايلي :-


- إحضار أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

-  تشمل المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.

- وتتضمن المستندات المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات إحضار شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- كما يلزم  تقديم 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- كما تتضمن أيضا المستندات المطلوبة استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

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حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها.. دار الإفتاء توضح

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المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات حج الجمعيات الأهلية

- تقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

-كمة تشمل الأوراق تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

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