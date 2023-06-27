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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال إجازة عيد الأضحى.. طريقة استخراج شهادة التحركات أونلاين من أجل السفر

شهادة التحركات
شهادة التحركات

مع بداية إجازة العيد الأضحى المبارك، قد يحتاج الكثير من المواطنين إلي بعض المستندات المهمة فى ظل إجازة الموظفين وعليه توفر الحكومة إمكانية استخراج شهادة التحركات أونلاين.

استخراج شهادة تحركات أونلاين


وتعد شهادات التحركات من بين المستندات المطلوبة من أجل السفر وعليه يمكن الحصول عليها عبر مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي توفرها وزارة. الداخلية عبر موقعها الإلكتروني.

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وتأتي أهمية شهادة التحركات باعتبارها مستند مهم حيث أنها شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر و إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة، كي يقدمها للجهات المعنية، وتصدر الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.

طريقة  استخراج شهادة التحركات أونلاين

- يمكن للمواطن الراغب فى الحصول على شهادة التحركات الدخول أولا  على موقع وزارة الداخلية .

- وتأتي ثاني خطوة ضمن خطوات استخراج شهادة تحركات تسجيل الدخول للمستخدم الجديد على الموقع إذا لم يوجد لدي المواطن حساب علي الموقع

- وفى هذه الخطوة يتم ملء الطلب للحصول على شهادة التحركات.

- فى هذه الخطوة يتم القيام بدفع رسوم الخدمة.

- وأخيرا تقوم بتحديد موعد الاستلام

- ويمكنك بعدها استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة في الموعد المحدد.

كيفية إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية


- أولا يتم الدخول علي الموقع

- ثم بعدها يتم الضغط علي إنشاء حساب على الموقع

- ثم تسجيل دخول

- اختيار "إنشاء حساب جديد"

- ادخال البيانات الشخصية الصحيحة

- وأخيرا ادخال الرقم القومي

خدمات بوابة مصر الرقمية 


كما توفر الحكومة بعض خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر بوابة مصر الرقمية حيث يمكن من خلالها مايلي :-

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن

- كما توفر بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- إمكانية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

- كما تشمل الخدمات المتاحة تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

-كما يمكن للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

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- إقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الأمور الزوجية(بصفه)

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