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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالموبايل.. كيفية استخراج قيد عائلي 2023

استخراج قيد عائلي
استخراج قيد عائلي 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج قيد عائلي، لتقديمه في المصالح والوظائف التي تحتاج الي ذلك، والتقديم على النيابة الإدارية بطاقة تموين.

استخراج قيد عائلي 2023

ويقدم موقع “صدى البلد”، كيفية استخراج قيد عائلي 2023 مميكن وأول مرة من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية أو أقرب سجل مدني تابع لمكان سكن المواطنين.

وأتاحته وزارة الداخلية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الدخول من علي الموبيل، أو من خلال السجلات المدنيه المنتشره علي انحاء الجمهورية.

كيفية التسجيل علي موقع وزارة الداخلية لاستخراج قيد عائلي للنيابة الادارية


ويمكن استخراجه من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، والتسجيل كالتالي:-

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابه الاسم الرباعي

كتابه رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف 

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

وأخيرا تتم عملية التسجيل

استخراج قيد عائلي 2023


 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

 

 

شروط استخراج القيد العائلي

شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة من أهم شروط استخراج القيد العائلي

شهادة وفاة مميكنة للأفراد المتوفين

 أن يتواجد الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية

لا بد من توافر وثيقة زواج ممكينة

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

سعر استخراج القيد العائلي اولاين

سعر استخراج القيد العائلي هو 64 جنيها، في حالة طلبه  إلكترونيا ويضاف عليه 12 جنيها خدمة توصيل للمنزل

 بالإضافة إلى 2-4 جنيهات خدمة التحصيل الإلكتروني، ليصبح المبلغ بالكامل 78.4 جنيه

 عند استخراجه من السجل المدني تبلغ قيمة الرسوم 30 جنيها فقط.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لاول مره


استخراج قيد عائلي لأول مرة يحتاج التالي:-

 وثيقة الزواج الخاصة بزوجته وزوجاته وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم
 توافر شهادة ميلاد للأبناء 
  صور شهادة الوفاة للمتوفيين من هذه الأسرة

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة

 شراء نموذج 40
صورة من بطاقة الرقم القومي 

كيفية التسجيل علي موقع وزارة الداخلية لاستخراج قيد عائلي


ويمكن استخراجه من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، والتسجيل كالتالي:-

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابه الاسم الرباعي

كتابه رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف 

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

وأخيرا تتم عملية التسجيل

استخراج قيد عائلي استخراج القيد العائلي الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي سعر استخراج القيد العائلي شروط استخراج القيد العائلي

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