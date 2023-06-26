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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج 548 بطاقة رقم قومي مجاناً للسيدات بقري حياة كريمة في المنيا

استخراج بطاقات الرقم
استخراج بطاقات الرقم القومى

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على تذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الدور الفعال لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة فى سعيه لدعم ومساندة المرأة المنياوية والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفاعليات .

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مشيداً بجهود فرع المجلس وأنشطته المختلفة في مجال خدمة قضايا المرأة ، ودعم مسيرتها فى كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ تقريرا ًحول مبادرة «بطاقتك حقوقك» التى ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات فى عدد من قرى المحافظة، لتمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن فرع المجلس قام باستخراج 548 بطاقة رقم قومي خلال الأسبوع الماضي موزعة كالتالى 290 بطاقة بقريتي كفر لبس في بلنصورة بمركز أبوقرقاص، و 101 بطاقة بقرية أم قمص بمركز ملوى، و 157 بطاقة بقرية صفانية بمركز العدوة.

مشيرة إلى أن إجمالي ما تم استخراجه على مدار العامين الماضيين أكثر من 80 ألف بطاقة ، بالتعاون بين فرع المجلس والمحافظة والأحوال المدنية لتيسير كافة إجراءات استخراج البطاقات تعزيزاً لدور المرأة ومكانتها في المجتمع
 

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