مستثمر بمشروع المليون ونصف فدان: مصر تمتلك كل مقومات الزراعة

قال عبد السلام الشيخ، أحد المستثمرين في مشروع المليون ونصف فدان، إن مصر تمتلك مقومات الزراعة كلها ونستطيع التركيز في الزراعة لأن الانتاج الزراعي فرصة واعدة في مصر، مضيفا أنه حصل على مساحة 1030 فدانا في المشروع من امتداد غرب المنيا.



وتابع عبد السلام الشيخ، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن شركة الريف المصري هي الشركة الوحيدة التي تعطي عقد صريح بغرض التملك، مفيدا بأنه ضخ حتى الآن في المشروع نحو 65 مليون جنيه، وقام بزراعة 800 فدان من إجمالي مساحة مزرعته.



وأشار إلى أنهم استلموا الأرض التي تقدر بـ1030 فدانا في شهر نوفمبر عام 2019 واشتغلوا في الأرض فترة كبيرة، لافتا إلى أن هناك 40 فدان زراعات حقلية سمسمة وعباد وذرة من الأرض وإنتاجية الفدان جيدة وتعطي طن وربع، كما أفاد أن العمالة الدائمة في المزرعة من 30 إلى 40 عاملا ومن 100 إلى 120 عمالة غير مباشرة.