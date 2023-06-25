عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستثمر بمشروع المليون ونصف فدان: مصر تمتلك كل مقومات الزراعة

الريف المصري الجديد
الريف المصري الجديد

قال عبد السلام الشيخ، أحد المستثمرين في مشروع المليون ونصف فدان، إن مصر تمتلك مقومات الزراعة كلها ونستطيع التركيز في الزراعة لأن الانتاج الزراعي فرصة واعدة في مصر، مضيفا أنه حصل على مساحة 1030 فدانا في المشروع من امتداد غرب المنيا.

txt

الريف المصري: زراعة أراضي مشروع المليون ونصف فدان وفق استراتيجية الدولة


وتابع عبد السلام الشيخ، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن شركة الريف المصري هي الشركة الوحيدة التي تعطي عقد صريح بغرض التملك، مفيدا بأنه ضخ حتى الآن في المشروع نحو 65 مليون جنيه، وقام بزراعة 800 فدان من إجمالي مساحة مزرعته.

وأشار إلى أنهم استلموا الأرض التي تقدر بـ1030 فدانا في شهر نوفمبر عام 2019 واشتغلوا في الأرض فترة كبيرة، لافتا إلى أن هناك 40 فدان زراعات حقلية سمسمة وعباد وذرة من الأرض وإنتاجية الفدان جيدة وتعطي طن وربع، كما أفاد أن العمالة الدائمة في المزرعة من 30 إلى 40 عاملا ومن 100 إلى 120 عمالة غير مباشرة.

مشروع المليون ونصف المليون فدان اخبار التوك شو الزراعو “ التوك شو “ أراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

موضوعات متعلقة

بأسعار مخفضة.. الزراعة تضخ المزيد من السلع الغذائية بمنافذها لمحاربة الغلاء |تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد .. قصة أصل شعار بورش الألمانية وسر حيوانها الأسطوري

وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة توجد داخل 5400 وحدة أساسية و 700 مستشفي

البابا تواضروس يتصل بشيخ الأزهر للتهنئة بعيد الأضحى

الزراعة: كيلو اللحم الضأن بـ 250 جنيها.. والبلدي بـ225

وزير الصحة: 35 مليار جنيه تكلفة مبادرة 100 يوم صحة

خسر 80 ألف متابع في لحظة.. اعتراف من نيمار يضعه في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ