الريف المصري: زراعة أراضي مشروع المليون ونصف فدان وفق استراتيجية الدولة

قال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، إن أراضي المشروع يتم زراعتها وفق استراتيجية ورؤية للدولة، مشيرا إلى أن الاعتماد على مخزون المياه الجوفية يتم وفق نسب يتم استزراعها.



وتابع اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن آبار المياه الجوفية المنفذة في 2450 بير موزعين على مساحات الأراضي، موضحا أن كل هذا مرتبط بالمحددات التي وضعتها وزارة الري ونلتزم بهذه المحددات بالتنسيق مع كافة العملاء والمنتفعين بأماكن حفر الآبار بعدادات مياه ثم معدلات سحب آمن.



وشدد عمرو عبد الوهاب، على أهمية انضباط قاعدة البيانات والأرقام ويتم الأرشفة بشكل صحيح الكترونيا لمعرفة كل تفاصيل مشروع المليون ونصف فدان، متابعة: "الأرشفة الالكترونية بتعمل ذاكرة ووصلنا إلى فكرة اطلس زراعي يعطينا قاعدة بيانات صحيحة ونوعية الزراعات الموجودة والشبكات الموجودة على كل أرض، وتقنين أوضاع وضع اليد الذي يعد هدف رئيسي للقيادة السياسية".