رئيس الريف المصري: نستهدف زراعة 300 ألف فدان بنهاية العام

قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية، فبدون البنية التحتية القوية سيحدث تأخير في التنمية والاستزراع والاستصلاح، وبالتالي كان هذا هو الهدف والإجراء للتحرك بكل قوة.

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه جرى استكمال الطرق الرئيسية داخل الأراضي ثم المدقات الرئيسية والداخلية ثم أعمال شبكات الكهرباء، وجرى الانتهاء من مرحلة أسبقية عاجلة من أصل 4 مراحل في قطعة واحدة من أراضي الريف المصري بمنطقة غرب غرب المنيا على مساحة 285 ألف فدان.

تنمية الريف المصري

وأشار إلى أن هذه المرحلة انتهت خلال اليومين السابقين، وباقي المراحل ستنتهي في يناير 2024، لافتا أن تنمية الريف المصري استطاعت تسويق أكثر من 700 ألف فدان خلال الفترة الماضية، وزراعة أكثر من 240 ألف فدان من هذه الأراضي، والتطلع لزيادة هذه المساحة ما بين 110 ألف إلى 120 ألف فدان طبقا للمخطط ليصبح إجمالي ما جرى زراعته 300 ألف فدان حتى نهاية هذا العام.