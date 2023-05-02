رئيس الريف المصري: نستهدف زيادة رقعة زراعة المحاصيل الإستراتيجية

قال اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إن المشروع في الأساس للاستصلاح والاستزراع والتنمية المستدامة، لافتا أن الشركة تعد أكبر مطور في مصر في الاستزراع والاستصلاح، إضافة لبعض الأنشطة المكملة وأهمها تنمية الثروة الحيوانية والدواجن وتنمية الثروة السمكية وإنشاء مجتمع عمراني متكامل ما يتيح فرص عمل كثيرة.

وأضاف "عبد الوهاب"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن أراضي الشركة موزعة على العديد من المحافظات منها منطقة المغارة وسيوة في مرسى مطروح، والفرافرة الجديدة والقديمة بالوادي الجديدة، وسهل القاع بجنوب سيناء،وتوشكى، بجانب منطقة غرب منفلوط والقوصية، وحوالي 970 ألف فدان في سهل المنيا الغربي.

زيادة الرقعة الزراعية

ولفت أن الشركة تستهدف بالتنسيق مع أجهزة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وأعمال التنمية على الأرض لصالح المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والذرة.