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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق وتحرير 86 مخالفة في المنيا

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع الأسواق

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن هذه الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التموين تمكنت خلال الحملات الرقابية من تحرير 86 مخالفة تموينية خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 76 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ تصرف وتجميع دقيق ـ عدم وجود سجل تجارى)، بالإضافة لضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، شملت (بيع أزيد من الأسعار المقررة أو المعلنة ـ ذبح خارج السلخانة ـ سلع مجهولة المصدر).

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطن اللحوم المعروضة غير مطابق للمواصفات وافر السلع

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