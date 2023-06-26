إصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك بعامود إنارة بأبو قرقاص بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم مركبة توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بحادث تصادم مركبة توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط، أمام مركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة .

تسبب الحادث في إصابة سيدتنن وهما بندوره. م. م 53 سنة ومني. م. ر 40 سنة وعيد. م. ج 12 سنة مقيمتان بأبوقرقاص .

تم نقل المصابين إلى مستشفي أبو قرقاص للعلاج، وتم التحفظ على التوك توك تحت تصرف النيابة.