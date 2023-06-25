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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 465 ألف طن من القمح

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023 حيث تم توريد 465 ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

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شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الأحد 1976طن و613 كيلو جرام من القمح، لافتاً إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

 

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