محافظ المنيا يعطي إشارة البدء لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة" |صور

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " 100يوم صحة" من أمام الديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل ، والتى تنظمها وزارة الصحة تحت شعار" معاك من أول يوم "، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر من الأحد 25 يونيو الجارى على مدار 100 يوم .

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين مبادرة 100 يوم صحة وكافة المبادرات الرئاسية التى تستهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، من خلال إدارة الطب العلاجى والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة وكافة الجهات المعنية، مشيرا ً إلى تقديم التسهيلات للعيادات المتنقلة التي ستجوب قرى ونجوع المحافظة وتذليل كافة العقبات للوصول إلى جميع فئات المجتمع في كافة ربوع المحافظة للاستفادة من المبادرة المجانية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، و فحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية.

وأضاف أنّ خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، كما سيتم تخصيص فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من مستهدفي المبادرة .

انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة