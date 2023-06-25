عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعطي إشارة البدء لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة" |صور

100يوم صحة
100يوم صحة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " 100يوم صحة" من أمام الديوان العام للمحافظة بكورنيش النيل ، والتى تنظمها وزارة الصحة تحت شعار" معاك من أول يوم "، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر من الأحد 25 يونيو الجارى على مدار 100 يوم .

 

شون وصوامع المنيا تستقبل 465 ألف طن من القمح

المنيا تواصل فتح منافذ بيع اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة في قرى ومراكز المحافظة

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين مبادرة 100 يوم صحة وكافة المبادرات الرئاسية التى تستهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، من خلال إدارة الطب العلاجى والرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة وكافة الجهات المعنية، مشيرا ً إلى تقديم التسهيلات للعيادات المتنقلة التي ستجوب قرى ونجوع المحافظة وتذليل كافة العقبات للوصول إلى جميع فئات المجتمع في كافة ربوع المحافظة للاستفادة من المبادرة المجانية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تُقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وإجراء فحوص وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن، و فحص الأطفال المبتسرين، إلى جانب فحوص أمراض سوء التغذية. 

وأضاف أنّ خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، كما سيتم تخصيص فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من مستهدفي المبادرة .

انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة
انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة
انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة
انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة
100 يوم صحة الفرق المتنقلة القوافل العلاجية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جميع فئات المجتمع سوء التغذية فحص المقبلين على الزواج قرى ومراكز المحافظة مبادرة 100 يوم صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

ترشيحاتنا

الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

السفير محمد حجازي: مصر كانت تستورد مواد تحنيط المومياوات من الهند

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن "تمرد" فاجنر في روسيا

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

خبير شؤون دولية: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعكس شراكة متكاملة

بعد قرار المحكمة ضد مبروك عطية..عقوبات مشددة للمتورطين فى جرائم ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ