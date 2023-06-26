عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 400 ألف جنيه مساعدات ولحوم على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المنيا

الأورمان توزع مساعدات
الأورمان توزع مساعدات للأسر الأكثر احتياجا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أهمية الدور المجتمعي والإنساني لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى إرساء قيم التكافل والتضامن بين فئات المجتمع ، مثمناً الدور التنموي الذى تقوم به جمعية دار الأورمان فى تقديم الدعم والمساعدات العينية والمادية للفئات والأسر الأولى بالرعاية فى مدن وقرى المنيا .

وأشار ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا إلى أنه تم توزيع 400 ألف جنيه على أكثر من 200 أسرة  بالإضافة إلى توزيع لحوم على 150 أسرة من مختلف قرى ومدن المحافظة تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

محافظ المنيا يشيد بلجنة المصالحات فى إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات

محافظ المنيا يعطي إشارة البدء لانطلاق مبادرة "100 يوم صحة" |صور

وأضاف أن هذه المساعدات جاءت ووفقا لدراسة كل حالة من الحالات المستحقة للوصول بالمساعدات إلى الفئات المستهدفة ، وذلك بالتنسيق بين فرع الأورمان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، في إطار الجهود الحكومية والشعبية المشتركة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم.

 

400 الف جنيه أسامة القاضي محافظ المنيا الأسر الاولى بالرعاية الفئات المستهدفة لأسر الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: إزالة 64 حالة تعد بالبناء المخالف في 6 مراكز

ترشيحاتنا

خنقه علشان يسرق التوك توك.. كشف لغز العثور على جثه طالب بالغربية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|خبير: أسئلته ضربت توقعات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

عقار الإسكندرية المنهار .. بيان عاجل من الصحة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

بلاش إهانة .. معلق رياضي يوجه رسالة للزمالك بشأن سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ