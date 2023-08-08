أخبار السيارات| بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023 .. مواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 للأراضي الصحراوية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات اليابانية الحديثة موديل 2023، ويبحث المواطنين المصريين عن سيارات ذات تصميم متميز ، وبـ محركات قوية، بالإضافة الي امتلاكها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تساعد سائقها علي الشعور بالراحة والأمان.

كشفت شركة سكودا عن سياراتها الجديدة سكودا سكالا موديل 2024 ، وتنتمي سكالا إلى فئة السيارات المدمجة، حيث تقدم سكوا الجديدة بتصميم مميز وأنيق وجذاب، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من مقدمة جديدة ، وشبكة مبرد معدلة، بالإضافة الي تصميم جديد للمصابيح الأمامية الـ LED .

سوق السيارات المصري يتواجد به الآن الكثير من فئات السيارات المختلفة موديل 2024، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا التي أثرت علي توافر السيارات الجديدة بالأسواق ، بالإضافة الي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي لم نرها من قبل، ومن ضمن هذه السيارات أوبل كورسا موديل 2024 .

سيارة مرسيدس Mercedes-Benz 300 SLR، تم إنتاج سيارتين منها فقط علي مستوي العالم ، وأطلق اسم كبير مهندسي مرسيدس رودولف أولينهاوت علي تلك السيارة التي يبلغ عمرها 67 عام ، وتصل سرعة تلك السيارة القصوى الي 186 كم/ساعة.

أعلنت شركة السيارات اليابانية تويوتا عن طرازاها الجديد تويوتا لاند كروزر موديل 2025، وتنتمي لاند كروزر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر لاند كروزر الجديدة بتصميم خارجي مميز ومختلف عن سابقتها ، بالإضافة الي أن سيارة لاند كروزر تم تجهيزها للسير علي الطرق الصحراوية والغير مؤهلة .

يشرف معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة "IIHS"، علي اختبار تصادم فولفو XC90 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم، وذلك ما يجعل سيارات الصانع السويدي من أشهر السيارات ذات مستويات سلامة عالية .

تنتمي سيارة بورشه 911 موديل 2024 الي فئة السيارات الكوبيه ، وتحتوي علي بابين، وهي عبارة عن نسخة محدودة الإنتاج ، تم إصدار بورشه 911 S/T موديل 2024 بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 60 عام علي أطلاق سيارة بورشه الرياضية الشهيرة 911.