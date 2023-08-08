تجاوزت الـ4 مليارات جنيه.. تعرف على أغلى سيارة في التاريخ | صور

سيارة مرسيدس Mercedes-Benz 300 SLR، تم إنتاج سيارتين منها فقط علي مستوي العالم ، وأطلق اسم كبير مهندسي مرسيدس رودولف أولينهاوت علي تلك السيارة التي يبلغ عمرها 67 عام ، وتصل سرعة تلك السيارة القصوى الي 186 كم/ساعة.

مرسيدس- بنز SLR الكوبيه موديل 1955

تم بيع سيارة من السيارتين والأخرى ستظل موجودة في المتحف للعرض فقط ضمن مجموعة سيارات صانعة السيارات الألمانية التي يحتفظ بها، وتم إنتاج سيارة مرسيدس- بنز SLR الكوبيه في عام 1955.

مرسيدس- بنز SLR الكوبيه موديل 1955

مرسيدس- بنز SLR الكوبيه موديل 1955

تحتفظ شركة مرسيدس بـ السيارة الأخرى التي لم يتم بيعها، حيث أن الأموال التي تم جنيها من وراء بيع سيارة مرسيدس- بنز SLR الكوبيه ، ستستخدم لتأسيس صندوق مرسيدس بنز ، وهو صندوق عالمي يعمل علي تقديم المنح الدراسية للطلاب .

مرسيدس- بنز SLR الكوبيه موديل 1955

بيعت سيارة مرسيدس- بنز SLR الكوبيه موديل 1955 خلال مزاد خاص أقيم في متحف صانع السيارات الألماني في شتوتجارت، وتم بيع تلك السيارة مقابل 142 مليون دولار، أي ماي عادل 4 مليار و 395 مليون جنيه مصري تقريباً، وذلك السعر يجعلها أغلى سيارة في التاريخ.