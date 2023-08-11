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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأسود؟

صدى البلد

العنب الأسود مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم صحتك العامة. هنا ، اكتشف فوائد العنب الأسود وكيفية إضافته إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة.

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1. مضادات الأكسدة
العنب الأسود مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تتجاوز ما تجده في العنب الأخضر أو ​​الأحمر ، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا مهمًا في حماية خلاياك من التلف ومحاربة الأمراض مثل مرض السكري ومرض الزهايمر وباركنسون والسرطان وأمراض القلب، حتى أنها تساعدك على التعافي بشكل أسرع من الأمراض .

2. فوائد نمو الشعر
يفيد العنب الأسود شعرك أيضًا، تشير الدراسات العلمية الناشئة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب الأسود قد تعزز نمو الشعر.

تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي وزيادة كثافة الشعر، أثبتت دراسة أجريت على الحيوانات أيضًا أن البروانثوسيانيدينز الموجود في بذور العنب يمكن أن يحفز نمو الشعر.

3. صحة القلب
الريسفيراترول والأنثوسيانين من مضادات الأكسدة القوية الموجودة في العنب، توفر مضادات الأكسدة هذه حماية استثنائية لقلبك ودماغك، يساعد الأنثوسيانين الموجود في العنب الأسود أيضًا في الحماية من تصلب الشرايين وتراكم اللويحات في الشرايين، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، تساهم مضادات الأكسدة هذه في فوائد صحية للقلب.

العنب العنب الاسود مضادات الأكسدة القلب الاجهاد الزهايمر

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