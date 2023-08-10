تنظيم 41 نشاطا ثقافيا وفنيا لإثراء الوعي لدى الشباب خلال أغسطس بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ 41 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر أغسطس 2023.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارٍ تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية بهدف إثراء الوجدان الثقافي ، ومنها " قناة السويس الجديدة والتنمية المستدامة " بقصر ثقافة شبين الكوم.

كما تم إلقاء محاضرة للشباب بعنوان " الوعي الثقافي والديني لشباب الأمة " ببيت ثقافة الشهداء ، وندوة بعنوان " محو الأمية مفهومها وأهميتها وأهدافها " ببيت ثقافة سرس الليان ، ومحاضرة بعنوان " الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية " ، و لقاء أدبي بعنوان " الحرافيش " لنجيب محفوظ ببيت ثقافة بركة السبع ، و ندوة بعنوان " رؤية مستقبلية لتطوير القرية المصرية " ببيت ثقافة تلا ، ومحاضرة للمرأة بعنوان " النساء شقائق الرجال " ببيت ثقافة الباجور ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.