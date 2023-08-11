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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول العلكة يسبب مرضا خطيرا

العلكة
العلكة

تظهر الأبحاث أن العلكة التي تحتوي على الإكسيليتول يمكن أن تساعد في منع التهابات الأذن الوسطى عند الأطفال أيضًا، وبالمثل ، يمكن أن يساعدك مضغ علكة النيكوتين على الإقلاع عن التدخين.

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على الرغم من فوائده العديدة ، فإن مضغ العلكة لا يخلو من عيوبه. 

فيما يلي نظرة على بعض الآثار الشائعة لمضغ العلكة:

تسوس الأسنان
يؤدي المضغ المتكرر للثة المحلاة إلى مشاكل صحية للأسنان مثل تسوس الأسنان ، وتسوس الأسنان ، وأمراض اللثة. 

السكر الناتج عن مضغ العلكة يكسو أسنانك ويتلف مينا الأسنان تدريجيًا ، خاصة إذا لم تنظف أسنانك بعد ذلك مباشرة.

استخدم ماركات العلكة التي تحتوي على القليل من السكر أو لا تحتوي على سكر لتقليل هذه التأثيرات.

اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMJ)

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة إلى عدم توازن عضلات الفك أو المفصل الفكي الصدغي في الفك ، خاصة إذا كنت تمضغ أحد جانبي الفم أكثر من الآخر.

عندما تفرط في استخدام مجموعة من العضلات ، يؤدي ذلك إلى تقلص الأربطة والألم المنهك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آلام في الأذن ، وآلام في الأسنان ، وصداع.

 

العلكة تسوس الأسنان اضطراب المفصل الصدغي صداع اضرار مضغ العلكة

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