عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة ثراثية شهية.. طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

طريقة عمل الشلباطو
طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

تعتبر طريقة عمل الشلباطو من وصفات المطبخ الفلسطيني، وهي تعد واحدة من الأكلات التراثية في فلسطين ومنطقة الشام، والتي تحضر منذ أكثر من قرن، وتتميز بسهولة تحضيرها، وتوافر مكوناتها في كل منزل، بالإضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية للجسم.

 

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة

من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل مكسيكانا الدجاج

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الشلباطو، وهي من الاكلات الفلسطينية، والتي بمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني


 

طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

 

مقادير طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني :

1 كوب فريكة

1 كوب باذنجان مقطع

1 كوب طماطم مقطعة

2 ملعقة كبيرة زيت

½1 كوب ماء

1 فص ثوم

½ كوب حمص مسلوق

½ كوب بصل مقطع

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

1 مكعب مرقة دجاج

 

طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني 

_ في قدر عميق يضاف البصل في الزيت الساخن، ونقلبه قليلا. 

_ ثم يضاف الثوم ثم الطماطم، ونقلب جيدا بعد كل إضافة.

_ يضاف الباذنجان ونقلب جيدا، ثم نتركها على النار حتى تتسبك قليلا.

_ يضاف الحمص، ونتبل الطبخة بالملح والفلفل الأسود والكمون مع استمرار التقليب، ثم يضاف الفريكة.

_ يضاف مكعب مرقة الدجاج ثم الماء، ونحركها ثم نتركها لتنضج.

_ نصب الشلباطو في أطباق التقديم بعد أن يهدأ قليلا، ثم نقدمه مباشرة.

الشلباطو الشلباطو الفلسطيني الأكلات الفلسطينية المطبخ الفلسطيني وصفات المطبخ الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

حتى الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

أصاب مليون شخص خلال 28 يوميا.. أعراض صادمة لـ فيروس كورونا الجديد

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

الكسل يؤدي لكارثة.. تحذير هام من جمال شعبان

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة

ترشيحاتنا

بداية من الأسبوع المقبل.. خبر سار لمستهلكي السجائر

مش عايزينه.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن ضم لاعب الزمالك

أهالي قرية في قليوب يستنجدون بـ وزير الري قبل انهيار منازلهم

مين قال كدا؟ الأدوات المكتبية تكشف الأسعار الحقيقية للكتب الخارجية

سرب معلومات حساسة عن الجيش.. الصين تعتقل جاسوسا لوكالة المخابرات المركزية

مصطفى بكري: أول شهيد في رابعة ضابط شرطة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة ثراثية شهية.. طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

منذ الولادة.. 4 أعراض تنذرك بوجود عيب خلقي بالقلب

سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

فيديو

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

مات فجأة .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طرزان الغربية

تشوهات في الهيكل العظمى .. تحذير من تناول هذا النوع من الاسماك 

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ