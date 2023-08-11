أكلة ثراثية شهية.. طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

تعتبر طريقة عمل الشلباطو من وصفات المطبخ الفلسطيني، وهي تعد واحدة من الأكلات التراثية في فلسطين ومنطقة الشام، والتي تحضر منذ أكثر من قرن، وتتميز بسهولة تحضيرها، وتوافر مكوناتها في كل منزل، بالإضافة إلى أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية للجسم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الشلباطو، وهي من الاكلات الفلسطينية، والتي بمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لشخصين، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني





طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

مقادير طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني :

1 كوب فريكة

1 كوب باذنجان مقطع

1 كوب طماطم مقطعة

2 ملعقة كبيرة زيت

½1 كوب ماء

1 فص ثوم

½ كوب حمص مسلوق

½ كوب بصل مقطع

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

1 مكعب مرقة دجاج

طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

_ في قدر عميق يضاف البصل في الزيت الساخن، ونقلبه قليلا.

_ ثم يضاف الثوم ثم الطماطم، ونقلب جيدا بعد كل إضافة.

_ يضاف الباذنجان ونقلب جيدا، ثم نتركها على النار حتى تتسبك قليلا.

_ يضاف الحمص، ونتبل الطبخة بالملح والفلفل الأسود والكمون مع استمرار التقليب، ثم يضاف الفريكة.

_ يضاف مكعب مرقة الدجاج ثم الماء، ونحركها ثم نتركها لتنضج.

_ نصب الشلباطو في أطباق التقديم بعد أن يهدأ قليلا، ثم نقدمه مباشرة.