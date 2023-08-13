جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

تحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، المطربة حنان، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وتعد واحدة من نجمات الغناء في التسعينات، قبل أن تبتعد عن الوسط الفني بسنوات الاعتزال.

المطربة حنان وحياتها

ولدت الفنانة حنان في القاهرة يوم 13 أغسطس عام 1964، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وحازت على إعجاب الدكتورة رتيبة الحفني، واكتشفها الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية التي تطورت لتحمل اسم "الأصدقاء" وضمت الفرقة الفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، وحققت أغاني الفرقة انتشارا واسعا.

وقدمت حنان 3 ألبومات غنائية وحققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينيات، وانطلقت لعمل جولات غنائية بالخارج في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وغيرها، بالإضافة لعدد من الدول العربية.

المطربة حنان والحجاب

وكشفت المطربة المعتزلة حنان، في لقاء لها ببرنامج الستات عبر قناة النهار الفضائية، عن سبب خلعها الحجاب بعد ارتدائها له لمدة ٥ سنوات .

قالت حنان إن ارتداء الحجاب فرض وشيء جميل للغاية ولكن هناك أشخاصا يصعب عليهم تحمله.

وتابعت " فيه ناس مابتكونش قادرة عليه مش أنا بس وأتمنى ألبسه تانى لأنه حاجة جميلة " .

وأضافت المطربة حنان خلال استضافتها ببرنامج الستات والمذاع عبر فضائية النهار ، انها تركت الفن سابقا من أجل ارتدائها الحجاب وذلك منذ ٥ سنوات مضت، لافتة إلى أن سبب خلعها الحجاب هو رأي زوجها الذى طلب منها عدم ارتدائه.

وعقبت "جوزى قالى ماتلبسيش الحجاب وأنا مش برمي عليه اللوم لكن انا ما صدقت قالي كده".