عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المطربة حنان
المطربة حنان

تحتفل اليوم الأحد 13 أغسطس، المطربة حنان، بعيد ميلادها الـ 59، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1964، وتعد واحدة من نجمات الغناء في التسعينات، قبل أن تبتعد عن الوسط الفني بسنوات الاعتزال. 

txt

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

txt

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

txt

بعد ظهورها المثير للجدل بحمام السباحة.. إطلالة محتشمة لـ أسما شريف منير

txt

بعد أسبوع على وفاته غرقا.. قرار حزين من شقيق عبدالله حسن يوسف

المطربة حنان وحياتها

ولدت الفنانة حنان في القاهرة يوم 13 أغسطس عام 1964، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وحازت على إعجاب الدكتورة رتيبة الحفني، واكتشفها الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية التي تطورت لتحمل اسم "الأصدقاء" وضمت الفرقة الفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، وحققت أغاني الفرقة انتشارا واسعا.

وقدمت حنان 3 ألبومات غنائية وحققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينيات، وانطلقت لعمل جولات غنائية بالخارج في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وغيرها، بالإضافة لعدد من الدول العربية.

 

المطربة حنان والحجاب 

وكشفت المطربة المعتزلة حنان، في لقاء لها ببرنامج الستات عبر قناة النهار الفضائية، عن سبب خلعها الحجاب بعد ارتدائها له لمدة ٥ سنوات .

قالت حنان إن ارتداء  الحجاب فرض وشيء جميل للغاية ولكن هناك أشخاصا يصعب عليهم تحمله.

وتابعت " فيه ناس مابتكونش قادرة عليه مش أنا بس وأتمنى ألبسه تانى لأنه حاجة جميلة " .

وأضافت المطربة حنان خلال استضافتها ببرنامج الستات والمذاع  عبر  فضائية النهار ، انها تركت الفن سابقا من أجل ارتدائها الحجاب وذلك  منذ ٥ سنوات مضت، لافتة إلى أن سبب خلعها الحجاب هو رأي زوجها الذى طلب منها عدم ارتدائه.

 

وعقبت "جوزى قالى ماتلبسيش الحجاب وأنا مش برمي عليه اللوم لكن انا ما صدقت قالي كده".

حنان المطربة حنان الفنانة حنان ميلاد المطربة حنان عيد ميلاد المطربة حنان أغاني المطربة حنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

الإسكان: قريباً الانتهاء من 4704 وحدات لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

بجميع المحافظات.. إدارة التأهيل بالتضامن توضح تفاصيل حملة «هنوصلك» لذوي القدرات الخاصة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ